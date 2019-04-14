رياضة | أزمة قوية تواجه الزمالك بسبب عقد "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تواجه الزمالك بسبب عقد "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات مسئولو نادي الزمالك في مأزق شديد بسبب انتهاء تعاقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع الأبيض خلال شهر مايو القادم في الوقت الذي يرتبط الفريق بمباريات إلى ما بعد بطولة أمم افريقيا 2019 وإنتهاء الموسم في شهر أغسطس القادم.
وأصبح مسئولو الزمالك مجبورين على تجديد التعاقد مع المدرب خاصة وأن الموسم الكروي لن ينتهي قبل شهر أغسطس القادم بسبب ظروف إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 في مصر وهو ما يدفع إدارة الزمالك لسرعة التحرك وتجديد التعاقد مع المدرب لمدة 6 شهور لحين انتهاء الدوري.
ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع بطل المغرب في لقاء الذهاب خارج الديار.
تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك
اجتمع السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش معسكر الفريق المقام حالياً بالعين السخنة، استعدادا لموجهة حسنية أغادير المقرر لها اليوم.
وطالب المدرب السويسري في حديثه مع لاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز في مباراة الليلة، خاصة أنها تعتبر فرصة جيدة لمصالحة جماهير الزمالك، بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق الأبيض في الدوري أمام المصري بهدفين لهدف.
وواصل جروس حديثه مع لاعبي الزمالك قائلاً: "أرجو منكم وضع كامل تركيزكم في هذه المباراة، خاصة أن أي نتيجة غير التي تضمن للفريق التأهل، ستؤدي إلى زيادة الأمور صعوبة على الفريق، الآن لديكم هدف واحد فقط أمام أعينكم وهو التأهل الإفريقي".
ويلتقي الزمالك اليوم الأحد مع بطل المغرب، في تمام التاسعة مساءً، على ستاد الجيش الثالث بالسويس، في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.