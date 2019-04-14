رياضة | أزمة قوية تواجه الزمالك بسبب عقد "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة قوية تواجه الزمالك بسبب عقد "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مسئولو نادي الزمالك في مأزق شديد بسبب انتهاء تعاقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع الأبيض خلال شهر مايو القادم في الوقت الذي يرتبط الفريق بمباريات إلى ما بعد بطولة أمم افريقيا 2019 وإنتهاء الموسم في شهر أغسطس القادم.

وأصبح مسئولو الزمالك مجبورين على تجديد التعاقد مع المدرب خاصة وأن الموسم الكروي لن ينتهي قبل شهر أغسطس القادم بسبب ظروف إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 في مصر وهو ما يدفع إدارة الزمالك لسرعة التحرك وتجديد التعاقد مع المدرب لمدة 6 شهور لحين انتهاء الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع بطل المغرب في لقاء الذهاب خارج الديار.

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تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك