رياضة | طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعدادا للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلائع الجيش يستأنف تدريباته استعدادا للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة البلجيكي لوك إيميل، تدريباته اليوم الأحد عقب انتهاء فترة الراحة، استعداداً لمواجهة الجونة، بالدوري العام.

وكان إيميل، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز.