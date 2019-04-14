رياضة | برشلونة يستعيد نجمه قبل موقعة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعيد نجمه قبل موقعة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق برشلونة، تحضيراته لمواجهة مانشستر يونايتد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، على ملعب "كامب نو".

وقاد إرنستو فالفيردي، مدرب البرسا، مران الفريق اليوم، بعد التعادل السلبي أمس السبت، ضد هويسكا بالجولة الـ32 من الليجا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنَّ الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط الفريق، الذي غاب عن مواجهة هويسكا، بسبب الحمى، عاد للمشاركة بشكل طبيعي في المران.

كما شارك في المران، سيرجي روبيرتو، بعدما غاب بسبب مُعاناته من تقلص عضلي، وكذلك عددًا من اللاعبين الشباب، وهم ريكي بويج، وموسى واجي، اللذين شاركا في مواجهة هويسكا بالأمس، وأيضًا الحارس إيناكي بينا.

يُذكر أنَّ برشلونة، فاز بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

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صافرة ألمانية لقمة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال