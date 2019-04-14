رياضة | صافرة ألمانية لقمة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صافرة ألمانية لقمة برشلونة ومانشستر يونايتد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأحد، حكم مباراة برشلونة، ومانشستر يونايتد، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد يويفا اليوم أن الحكم الألماني فيليكس بريتش سيدير المباراة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل 16 إبريل الجاري.

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وكانت آخر مباراة أدارها بريتش (43 عامًا) لفريق برشلونة عندما فاز الفريق الكتالوني 2-1 على مواطنه أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الثمانية أيضًا بدوري الأبطال، موسم 2015-2016.

وقبل أسابيع قليلة أدار بريتش مباراة بين ريال مدريد، وضيفه أياكس، في إياب دور الستة عشر، من البطولة القارية، التي انتهت بخسارة الريال 1-4 على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ليودع البطولة لصالح الفريق الهولندي.

كما أعلن يويفا اليوم أن الفرنسي كليمنت توربين سيدير مباراة الإياب المقررة بين يوفنتوس الإيطالي، وأياكس الهولندي في اليوم نفسه.