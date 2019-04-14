رياضة | خيتافي يخطف تعادلا مثيرا من بلد الوليد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيتافي يخطف تعادلا مثيرا من بلد الوليد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض خيتافي التعادل 2 ـ 2 على مضيفه بلد الوليد اليوم الأحد، في المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ17 مقابل 51 نقطة لخيتافي في المركز الخامس.

وتقدم ماورو أرامباري، بهدف لخيتافي في الدقيقة 14، ثم رد سيرجيو جوارديولا نافارو، بهدف التعادل لبلد الوليد في الدقيقة 30.

ولعب خيتافي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 62، بعد طرد ماتياس أوليفيرا ميرامونتيس لحصوله على الإنذار الثاني.



واستغل بلد الوليد، النقص العددي في صفوف ضيفه ونجح إنيس أونال في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69.

ولكن في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة حصل خيتافي على ضربة جزاء سجل منها خورخي مولينا هدف التعادل القاتل لفريقه.

