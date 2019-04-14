انت الان تتابع تفاصيل خبر الترجي والوداد يكملان عقد "المربع الذهبي" الأفريقي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 14 أبريل 2019 03:50 مساءً - أكمل ناديا الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي أضلاع "المربع الذهبي" في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليلحقا بمازيمبي الكونغولي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وجدد الترجي فوزه على النادي الرياضي القسنطيني بتغلّبه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على الملعب الأولمبي برادس، مساء السبت.

وضع سعد بقير فريق "باب سويقة" بالمقدمة بهدفين متتاليين، في الدقيقتين الـ23 والـ27، في حين قلص الكونغولي ديلان بهمبولا الفارق للفريق الجزائري، في الدقيقة الـ62.

وقبل 4 دقائق من صافرة النهاية، أطلق الكاميروني فرانك كوم رصاصة الرحمة على الفريق القسنطيني، مؤكداً عبور الترجي إلى نصف النهائي الأفريقي، حيث سيقابل مازيمبي الكونغولي.

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وكان الترجي قد حقق فوزاً ثميناً في الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليلعب مباراة الإياب بأريحية، ليواصل مشوار الحفاظ على لقبه القاري، الذي حققه العام الفائت على حساب الأهلي المصري.

وفي المباراة الثانية، سحق الوداد البيضاوي ضيفه حوريا الغيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جرت على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

أنهى "وداد الأمة" الشوط الأول بثلاثية أحرزها وليد الكرتي (ثنائية)، وعبد اللطيف نصير، في الدقائق الـ20 والـ30 والـ34.

وأضاف محمد ناهيري وزهير مترجي، في الدقيقتين الـ59 والـ85، ليبلغ الوداد نصف النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بتعادل سلبي بلا أهداف.

وبذلك يقابل الوداد منافسه صن داونز، الذي فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أطاح بالأهلي المصري بنتيجة (5-1) في مجموع المواجهتين.