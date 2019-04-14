«بتروسبورت» يستضيف مباراة الهلال والنجم الساحلي

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تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
الهلال السوداني
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة مباراة الهلال السوداني والنجم الرياضي الساحلي، في إياب دور الـثمانية بكأس الكونفدرالية الإفريقية في مصر، نظرًا للأحداث السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الحالية، ووفقًا لصحيفة «الصريح» التونسية، جاء قرار «كاف» بإقامة مباراة الهلال السوداني والنجم التونسي على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وحدد الاتحاد الإفريقي يوم الإثنين الموافق 22 أبريل الجاري على ملعب بتروسبروت بالقاهرة لإقامة مباراة الإياب بين فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي.
كان نادي النجم الساحلي قد أعلن عن تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال السوداني في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية، والتي كان مقررًا لها اليوم الأحد في تمام الثالثة عصرًا، بسبب الأحداث السياسية المشتعلة في السودان. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل
كان نادي النجم الساحلي قد أعلن عن تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال السوداني في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية، والتي كان مقررًا لها اليوم الأحد في تمام الثالثة عصرًا، بسبب الأحداث السياسية المشتعلة في السودان.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الأوليمبي بسوسة الأحد الماضي.
ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية بكأس الكونفيدرالية الإفريقية اليوم الأحد، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بالتعادل السلبي بالمغرب وفي حالة تخطي الزمالك عقبة حسنية أغادير فسوف يلاقي الفائز من مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.
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