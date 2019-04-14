انت الان تتابع «بتروسبورت» يستضيف مباراة الهلال والنجم الساحلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

الهلال السوداني

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة مباراة الهلال السوداني والنجم الرياضي الساحلي، في إياب دور الـثمانية بكأس الكونفدرالية الإفريقية في مصر، نظرًا للأحداث السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الحالية، ووفقًا لصحيفة «الصريح» التونسية، جاء قرار «كاف» بإقامة مباراة الهلال السوداني والنجم التونسي على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وحدد الاتحاد الإفريقي يوم الإثنين الموافق 22 أبريل الجاري على ملعب بتروسبروت بالقاهرة لإقامة مباراة الإياب بين فريقي الهلال السوداني والنجم الساحلي.

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كان نادي النجم الساحلي قد أعلن عن تأجيل مباراة فريقه أمام الهلال السوداني في إياب دور الثمانية من بطولة كأس الكونفيدرالية، والتي كان مقررًا لها اليوم الأحد في تمام الثالثة عصرًا، بسبب الأحداث السياسية المشتعلة في السودان. وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل