فيرمينو سعيد بعودة محمد صلاح إلى التهديف

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تحرير:خالد الفوي ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
محمد صلاح
يقدم ليفربول موسمًا استثنائيا ينافس من خلاله بقوة على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك بفضل الثلاثي الهجومي روبرتو فيرمينو ونجم المنتخب الوطني محمد صلاح وساديو ماني، وسجل الثلاثي 56 هدفًا هذا الموسم في جميع المسابقات ومن بينها 47 هدفًا في الدوري الإنجليزي، ويأمل الريدز في أن يتألق هذا الثلاثي اليوم في موقعة تشيلسي، بحثًا عن التغلب على البلوز للمرة الأولى في الأنفيلد منذ عام 2012 في حملة الليفر نحو التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990.
وقال فيرمينو عن تفاهمه مع صلاح وماني: "يأتي هذا التفاهم من العمل بشكل يومي في التدريبات، نحن نوجد معًا منذ قرابة الثلاث سنوات، ونفهم بعض جيدًا، وآمل في أن يتواصل هذا التفاهم". وعن هدف صلاح في شباك ساوثهامبتون الذي أنهى به مسيرة 8 مباريات بدون تسجيل: "كان من المهم أن يعود صلاح للتسجيل ويساعدنا، من المهم
وعن هدف صلاح في شباك ساوثهامبتون الذي أنهى به مسيرة 8 مباريات بدون تسجيل: "كان من المهم أن يعود صلاح للتسجيل ويساعدنا، من المهم له أن يسجل ذلك الهدف لغيابه عن التهديف منذ فترة".
وأضاف البرازيلي: "أنا سعيد من أجله، فالهدف كان حاسمًا، وسيمنحه الكثير من الثقة فيما تبقى من مباريات في الدوري أو دوري أبطال أوروبا".
وعن مباراة تشيلسي اليوم: "ستكون مباراة رائعة، فهم فريق عظيم يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، هي مباراة كلاسيكية وعلينا التركيز بنسبة 100% وتقديم أفضل ما لدينا لحسمها".
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