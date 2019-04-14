انت الان تتابع جوارديولا: مفاوضات تجديد عقد ساني ليست سبب استبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
ليروي ساني
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن قرار استبعاد ليروي ساني من التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي مؤخرًا، ليس قرارًا عقابيا بسبب عدم تجديد تعاقده مع الفريق، وشارك الدولي الألماني أساسيا في 3 مباريات فقط من آخر 11 للقاء للسيتي في جميع المسابقات، وفضل المدرب الإسباني الاعتماد على النجم الجزائري رياض محرزه على حسابه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أورويا يوم الثلاثاء الماضي أمام توتنهام، في المباراة التي خسرها مانشستر بهدف نظيف على ملعب السبيرز الجديد وايت هارت لين.
ويأتي استبعاد ساني من التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، في الوقت الذي توقفت فيه مفاوضات التجديد له، إلا أن جوارديولا أكد أن المفاوضات ليست لها صلة باستبعاده. وقال المدرب الإسباني: "تحدثت في الكثير من المرات السابقة عن مدى أهمية ساني لنا، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة، هو يعرف السبب وراء استبعاده مؤخرًا،
وقال المدرب الإسباني: "تحدثت في الكثير من المرات السابقة عن مدى أهمية ساني لنا، سواء في الأوقات الجيدة أو الصعبة، هو يعرف السبب وراء استبعاده مؤخرًا، نجن نتحدث معه باستمرار، ونرغب في الأفضل للجميع".
وأضاف جوارديولا: "بالطبع هناك منافسة بين الجميع في التشكيل الأساسي، ونحتاج للاعبين مختلفين في بعض المباريات التي نرغب في السيطرة عليها، لا مجال للشك في ثقتي وحبي لساني، ولكني دائمًا ما أطلب المزيد".
يذكر أن مانشستر سيتي يواجه اليوم الأحد نظيره كريستال بالاس، وسيتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا في حال حقق الانتصار.
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