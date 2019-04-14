بطل «كان».. مصر تحافظ على لقبها في أمم إفريقيا 1959

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تقدم «التحرير» سلسلة موضوعات باسم «بطل كان»، لإلقاء الضوء على المنتخبات التي توجت بالمونديال الإفريقي قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل

احتضنت مصر النسخة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1959، بمشاركة 3 منتخبات مرة أخرى مثل النسخة الأولى، وهم السودان وإثيوبيا إضافة إلى البلد المضيف، وأقيمت كل مباريات البطولة في العاصمة القاهرة، وتغير نظام البطولة عن النسخة الأولى التي كان يعتمد على مباراتين في نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية، أما النسخة الثانية، فاعتمدت على نظام الدوري بين الفرق الثلاثة، ولم يكن هناك اختلاف كبير في النتائج عن تلك التي تحققت في البطولة الأولى التي استضافها السودان في عام 1957.

ضربة البداية خاض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية في البطولة بمواجهة إثيويبا يوم 22 مايو من عام 1959 بقيادة الحكم اليوغسلافي زيفكو باجيتش، وحينها فاز الفراعنة برباعية نظيفة على إثيوبيا، في مباراة شهدت تألقا لافتا للنظر لنجم الفراعنة محمود الجوهري والذي سجل هاتريك في الدقائق 29 و42 و73، بينما سجل



خاض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية في البطولة بمواجهة إثيويبا يوم 22 مايو من عام 1959 بقيادة الحكم اليوغسلافي زيفكو باجيتش، وحينها فاز الفراعنة برباعية نظيفة على إثيوبيا، في مباراة شهدت تألقا لافتا للنظر لنجم الفراعنة محمود الجوهري والذي سجل هاتريك في الدقائق 29 و42 و73، بينما سجل ميمي الشربيني هدفًا وحيدًا أتى في الدقيقة 64. ضربة البدايةخاض المنتخب الوطني المباراة الافتتاحية في البطولة بمواجهة إثيويبا يوم 22 مايو من عام 1959 بقيادة الحكم اليوغسلافي زيفكو باجيتش، وحينها فاز الفراعنة برباعية نظيفة على إثيوبيا، في مباراة شهدت تألقا لافتا للنظر لنجم الفراعنة محمود الجوهري والذي سجل هاتريك في الدقائق 29 و42 و73، بينما سجل ميمي الشربيني هدفًا وحيدًا أتى في الدقيقة 64. تشكيل منتخب مصر في مباراة إثيوبيا: عادل هيكل- حسين يكن- ميمي الشربيني- طارق سليم- رفعت الفناجيلي- محمود الشغبي- طه إسماعيل- جمعة فراج- محيي شرشر- محمود الجوهري- عصام بهيج

الظهور السوداني

أقيمت المباراة الثانية في البطولة بين السودان وإثيوبيا يوم 25 مايو من عام 1959، وحينها فاز السودان بهدف نظيف من توقيع عبد المطلب ناصر، لتنهي آمال إثيوبيا في الفوز باللقب، وتكون المباراة الأخيرة في البطولة بين مصر والسودان هي الحاسمة لمعرفة هوية بطل النسخة الثانية من الكان الإفريقي.المباراة الختامية

تحت أنظار 30 ألف متفرج في ملعب النادي الأهلي بالجزيرة، واجه المنتخب الوطني نظيره السوداني تحت قيادة الحكم اليوغسلافي زيفكو باجيتش، في المباراة الختامية للبطولة والتي كان يكفي مصر فيها التعادل للتتويج باللقب، نظرًا لتسجيلها أهدافًا أكثر من السودان، وتألق في تلك المواجهة عصام بهيج والذي تقدم في النتيجة مبكرًا للفراعنة في الدقيقة 12، إلا أن السودان أحرزت هدف التعادل في الدقيقة 65 لصديق محمد منزول، وظلت المباراة معلقة حتى الدقيقة 89 عندما سجل بهيج الهدف الثاني في المباراة بركلة خلفية مزدوجة بعدما تلقى عرضية من محمود الجوهري، ليمنح مصر اللقب الثاني لها في البطولة الإفريقية. الظهور السودانيأقيمت المباراة الثانية في البطولة بين السودان وإثيوبيا يوم 25 مايو من عام 1959، وحينها فاز السودان بهدف نظيف من توقيع عبد المطلب ناصر، لتنهي آمال إثيوبيا في الفوز باللقب، وتكون المباراة الأخيرة في البطولة بين مصر والسودان هي الحاسمة لمعرفة هوية بطل النسخة الثانية من الكان الإفريقي.المباراة الختاميةتحت أنظار 30 ألف متفرج في ملعب النادي الأهلي بالجزيرة، واجه المنتخب الوطني نظيره السوداني تحت قيادة الحكم اليوغسلافي زيفكو باجيتش، في المباراة الختامية للبطولة والتي كان يكفي مصر فيها التعادل للتتويج باللقب، نظرًا لتسجيلها أهدافًا أكثر من السودان، وتألق في تلك المواجهة عصام بهيج والذي تقدم في النتيجة مبكرًا للفراعنة في الدقيقة 12، إلا أن السودان أحرزت هدف التعادل في الدقيقة 65 لصديق محمد منزول، وظلت المباراة معلقة حتى الدقيقة 89 عندما سجل بهيج الهدف الثاني في المباراة بركلة خلفية مزدوجة بعدما تلقى عرضية من محمود الجوهري، ليمنح مصر اللقب الثاني لها في البطولة الإفريقية. تشكيل منتخب مصر في المباراة النهائية: عادل هيكل- حسين يكن- علاء الحامولي- ميمي الشربيني- طارق سليم- رفعت الفناجيلي- شريف الفار- عصام بهيج- محمود الجوهري- طه إسماعيل- صالح سليم. أرقام من البطولة

شهدت البطولة تسجيل 8 أهداف بواقع 6 أهداف من المنتخب الوطني وهدفين من منتخب السودان. أرقام من البطولةشهدت البطولة تسجيل 8 أهداف بواقع 6 أهداف من المنتخب الوطني وهدفين من منتخب السودان. وتصدر قائمة الهدافين محمود الجوهري برصيد 3 أهداف مقابل هدفين لعصام بهيج وهدف لكل من ميمي الشربيني وصديق محمد منزول وعبد المطلب ناصر. شهدت البطولة غياب المدربين الوطنيين، بل كانت مدرسة أوروبية الشرقية هي المسيطرة بالكامل على النسخة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية، حيث أشرف على تدريب السوان المدرب هادا من تشيكوسلوفاكيا ودرب إثيوبيا ستاروستا من تشيكوسلوفاكيا أيضًا، بينما كان مدرب المنتخب الوطني هو المدرب بال تيكوس. قائمة منتخب مصر التي توجت بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية بقيادة المدرب المجري بال تيكوس:



- عادل هيكل (حارس مرمى). - طارق سليم (مدافع). - حسين يكن (مدافع). Advertisements - ميمي الشربيني (مدافع). - جمعة فراج (متوسط ميدان). - صالح سليم (متوسط ميدان). - رفعت الفناجيلي (متوسط ميدان). - محمود الشغبي (متوسط ميدان). - محيي شرشر (متوسط ميدان). - عصام بهيج (مهاجم). - محمود الجوهري (مهاجم). - شريف الفار (مهاجم). - طه إسماعيل (مهاجم). علاء الحامولي (مهاجم).

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