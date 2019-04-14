انت الان تتابع لاسارتي يجتمع مع معاونيه غدًا استعدادًا لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
لاسارتي
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مهمة مع جهازه المعاون غدًا الإثنين، قبل انطلاق المران المسائي للأحمر؛ من أجل الحديث عن كل الترتيبات الفنية الخاصة بمباراة فريق بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الدوري العام، ويسعى لاسارتي في جلسته مع الجهاز المعاون للوقوف على كل التفاصيل الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة القادمة، وكذلك مناقشة خطة الإعداد للمرحلة المقبلة المهمة في عمر المسابقة المحلية.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر غدٍ الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة بيراميدز، بعدما قرر لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد بعد خوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي أمس السبت، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وودع الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا،
وودع الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف جاء عن طريق وليد أزارو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد فوزه مؤخرًا على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من مباريات الدوري.
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