الأرقام ترجح كفة إيهاب جلال في ديربي القناة

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تحرير:محمد فرج ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي في مباراة يطلق عليها ديربي القناة وهي مباراة نارية وكلاسيكية من كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز المحدد موعدها عصر اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، ويحتل المصرى قبل هذه المباراة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويعيش الفريق فترة طيبة حاليا من حيث تحقيق النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال، خصوصا بعد الفوز على الزمالك فى الجولة الماضية بنتيجة 2-1 ، أما الإسماعيلى فيحتل المرز السابع برصيد 36 نقطة.
وتعتبر هذه المباراة العاشرة التي يخوضها مدرب الفريق البورسعيدى ولاعب الإسماعيلى السابق مع الأندية التى تولى قيادتها ضد الدراويش، حيث حقق إيهاب جلال الفوز على أبناء الإسماعيلية في أربع مناسبات جميعها مع فريق مصر المقاصة. وسقط فى مباراتين، الأولى كانت 0-2 في مايو 2015 عندما كان مديرًا فنيا للمقاصة، والثانية
وتعتبر هذه المباراة العاشرة التي يخوضها مدرب الفريق البورسعيدى ولاعب الإسماعيلى السابق مع الأندية التى تولى قيادتها ضد الدراويش، حيث حقق إيهاب جلال الفوز على أبناء الإسماعيلية في أربع مناسبات جميعها مع فريق مصر المقاصة.
وسقط فى مباراتين، الأولى كانت 0-2 في مايو 2015 عندما كان مديرًا فنيا للمقاصة، والثانية 1-3 عندما كان مدربا للزمالك في أبريل من العام الماضي.
بينما تعادل فى ثلاثة لقاءات، حينما كان مدربا لإنبى ومصر المقاصة وبنى سويف.
ونجح إيهاب جلال فى زيارة شباك مرمى الإسماعيلى 16 مرة مع جميع الأندية التى دربها، بينما استقبلت شباكه 15 هدفا من الدراويش.
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