انت الان تتابع الأرقام ترجح كفة إيهاب جلال في ديربي القناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

يستعد فريق الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي في مباراة يطلق عليها ديربي القناة وهي مباراة نارية وكلاسيكية من كلاسيكيات الدوري المصري الممتاز المحدد موعدها عصر اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدورى العام، ويحتل المصرى قبل هذه المباراة المركز الرابع برصيد 45 نقطة، ويعيش الفريق فترة طيبة حاليا من حيث تحقيق النتائج الإيجابية تحت قيادة مدربه إيهاب جلال، خصوصا بعد الفوز على الزمالك فى الجولة الماضية بنتيجة 2-1 ، أما الإسماعيلى فيحتل المرز السابع برصيد 36 نقطة.

وتعتبر هذه المباراة العاشرة التي يخوضها مدرب الفريق البورسعيدى ولاعب الإسماعيلى السابق مع الأندية التى تولى قيادتها ضد الدراويش، حيث حقق إيهاب جلال الفوز على أبناء الإسماعيلية في أربع مناسبات جميعها مع فريق مصر المقاصة. وسقط فى مباراتين، الأولى كانت 0-2 في مايو 2015 عندما كان مديرًا فنيا للمقاصة، والثانية

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