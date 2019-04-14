شكرا لقرائتكم خبر عن «فضل» يزور «الحضري» لإنهاء أزمة عدم دعوته لحفل قرعة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، على حضور تدريب عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بحفل قرعة البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشر الحضري مجموعة صور تجمعه مع محمد فضل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «حضور صديقي العزيز محمد فضل تدريبي النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. شكرا فضل وكمان باشكر الأب الروحي المهندس هاني أبوريدة والصديق الغالي المهندس أحمد مجاهد، الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر وبإذن الله اللقب يكون مصري».

وأكد مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، أنه تمت دعوة عصام الحضري تليفونيًا، لتأخر وصول الدعوات، قائلا: «عصام الحضري أسطورة وهو واجهة لينا، واعتذرتله على أي سوء تفاهم حصل».