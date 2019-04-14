شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي ستنطلق في الثالثة عصرًا، على ملعب سلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وجاء التشكيل كالتالي:

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إيدرسون، والكر، كومباني، لابورت، ميندي، جوندوجان، دي بروين، دافيد سيلفا، ستيرلينج، أجويرو، ساني.

ويتواجد على دكة البدلاء:

موريس، ستونز، أوتاميندي، برناردو سيلفا، محرز، جيسوس.

ويسعى مانشستر سيتي لحصد نقاط المباراة ليستعيد صدارة الدوري من منافسه ليفربول، الذي يلتقي مع تشيلسي اليوم، في قمة الجولة.