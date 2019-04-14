شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الجزائر في ختام دورة شمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي منتخب الشباب، اليوم الأحد، مع الجزائر في الساعة الرابعة عصرًا، بختام دورة اتحاد شمال أفريقيا لمنتخبات أقل من 18 سنة، والتى أقيمت على ملاعب برج العرب بالإسكندرية، اعتبارا من 4 أبريل الجاري، ويسبق هذه المباراة لقاء المغرب وكينيا في الثالثة والربع.

يتصدر منتخب المغرب البطولة برصيد سبع نقاط وبفارق هدف عن منتخبنا الذي يمتلك نفس الرصيد، ويسعى المنتخب الوطني للفوز على الجزائر، صاحب المركز الثالث، برصيد 6 نقاط، بأكثر من هدف للفوز بالبطولة.