شكرا لقرائتكم خبر عن العيار يرأس اجتماع «إعلامية الاتحاد الرياضي للجامعات».. غدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تعقد اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مساء غدٍ الأثنين في رحاب جامعة الملك سعود اجتماعها الأخير بعد نهاية الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات برئاسة رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدكتور تركي بن فهد العيار

وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما فيها وكالة الأنباء السعودية( واس) وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي.

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ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتقييم التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات في الموسم التاسع، والتحديات التي واجهتها إذا وجدت مع رصد الملاحظات وتبني المقترحات الرامية للتطوير في الموسم القادم العاشر بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة الإعلامية.

وأوضح الدكتور تركي العيار أن التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد في الموسم التاسع حققت نجاحا باهرا من حيث الكم والكيف، مشيراً إلى أن احصاءات الموسم الثامن بلغت 600 خبر منشور في الصحف الورقية والإلكترونية، و 106 ساعات بث مباشر عبر قناة 22 الراعي الفضائيو7000 صورة، وأكثر من 10 آلاف تغريدة و 30 لقاء تلفزيوني مع مدراء ووكلاء وعمداء شوؤن الطلاب بالجامعات المشاركة في البطولات.

وأكد العيار أن نجاح التغطيات الإعلامية كان بدعم كبير من رئيس الاتحاد الدكتور عبدالله البقمي والأمين العام الدكتور صلاح السقاء مقدما شكره الجزيل لأعضاء اللجنة الإعلامية على جهودهم المتميزة متمنيا لهم دوام التوفيق.