اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات تعقد اجتماعها غداً

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد اللجنة الإعلامية للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية مساء غد الأثنين في جامعة الملك سعود اجتماعها الأخير بعد نهاية الموسم التاسع لبطولات اتحاد الجامعات برئاسة المستشار ورئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد الدكتور تركي فهد العيار وبحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بما فيها وكالة الأنباء السعودية وناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة وتقييم التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد الرياضي للجامعات في الموسم التاسع والتحديات التي واجهتها إذا وجدت مع رصد الملاحظات وتبني المقترحات الرامية للتطوير في الموسم القادم العاشر بالإضافة إلى تكريم أعضاء اللجنة الإعلامية.

وأوضح الدكتور تركي العيار بأن التغطيات الإعلامية لبطولات الاتحاد في الموسم التاسع حققت ولله الحمد نجاحاً باهراً من حيث الكم والكيف فاقت احصائيات الموسم المنصرم الثامن حيث بلغت الأخبار المنشورة في الصحف التقليدية والإلكترونية 600 خبر و عدد الصور الموثقة لجميع البطولات 7000 صورة و إجمالي التغريدات ما يقارب من 10 آلاف تغريدة بجانب إجراء أكثر من 30 لقاء تلفزيوني مع مدراء ووكلاء وعمداء شؤون الطلاب بالجامعات المشاركة في البطولات بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والأمين العام ومستشاريه ومدراء البطولة.