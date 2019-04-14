عمر السعيد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام حسنية أغادير...

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جدة - عمرو شويل اقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك من قيادة هجوم الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير، فى اللقاء المقرر بينهما مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس فى إياب دور الثمانية من الكونفيدرالية الأفريقية.
كان الزمالك قد حقق تعادلا سلبيا فى لقاء الذهاب، الذى أقيم بالعاصمة المغربية الأحد الماضى، وهو ما يجعل أى فوز للزمالك يصعد به للدور قبل النهائى من البطولة.
وتأتى رغبة جروس المدير الفنى للزمالك فى الدفع بالسعيد بدلا من المغربى خالد بو طيب، الذى ظهر عليه الإرهاق فى اللقاء الأخير للفريق أمام المصرى البورسعيدى بالدورى، والذى خسره الفريق بهدفين مقابل هدف، بجانب تألق عمر السعيد فى الدقائق التى شارك فيها.
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