شكرا لقرائتكم سموحة يجهز ملفا لـ اتحاد الكرة لشكوى باسم مرسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو سموحه ملفا كاملا عن باسم مرسى مهاجم الفريق الغائب عن حضور التدريبات منذ فترة، لحفظ حقوقهم فى اللاعب لدى اتحاد الكرة .

كان باسم مرسى قد قام برفع مذكرة قام بتقديمها لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم واتحاد الكرة، اشتكى فيها حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى وإبراهيم حسن مدير الكرة، وأكد فيها أنه منذ لقاء سموحة ووادى دجلة بالدورى حاول نزول التدريبات بصفته لاعبا محترفا، إلا أن مدير الكرة رفض خوضه للتدريبات.

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ويحاول مسئولو سموحة حفظ حقوقهم فى اللاعب، خاصة أنهم قاموا بخصم جزء من مستحقاته المادية، طبقا للائحة بسبب غيابه عن التدريبات.

كان سموحة قد تحسنت نتائجه مؤخرا واستطاع تحقيق الفوز فى آخر مباراتين على حرس الحدود والإنتاج الحربى وهو ما رفع رصيده إلى 31 نقطة.