شكرا لقرائتكم قبل ديربى القناة.. صورة تذكارية لنجوم الخمسينيات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الحساب الرسمى للنادى المصرى صورة تذكارية لفريقى المصرى والإسماعيلى وذلك قبل لقاء الفريقين اليوم، التى تقام فى الخامسة والنصف، ضمن الأسبوع الـ 29 للدورى الممتاز قائلا: "صورة نادرة ترجع لمنتصف الخمسينيات وتضم نجوم فريقى المصرى وشقيقه الإسماعيلى على ملعب الأخير وتظهر الصورة كم الود بين اللاعبين.... المصرى والإسماعيلى ليسا مجرد فريقين لكرة القدم فقط ولكنهما رمزين لمدينتين عظيمتين يكاد يكون لهما نفس التاريخ الوطنى المشترك ديربى_القناة". ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 45 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 36 نقطة. Advertisements

المصري والاسماعيلى

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