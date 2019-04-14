شكرا لقرائتكم مشوار الزمالك فى بطولة الكونفدرالية قبل موقعة حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الزمالك نظيره حسنية أغادير المغربى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السويس، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يستعرض موقع "الخليج 365" جميع مواجهات الزمالك فى مسابقة الكونفدرالية هذا الموسم فى التقرير التالى:

الزمالك والقطن التشادى 7 - 0 الكونفدرالية الأفريقية

نجح الزمالك فى تحقيق فوز عريض على نظيره القطن التشادى بنتيجة 7/0 فى المباراة التى اقيمت بملعب بتروسبورت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز أهداف الزمالك محمود كهربا بالدقيقة 11 وفرجانى ساسى بالدقيقة 15 وكاسونجو "هدفان" بالدقائق 22 و41 ومصطفى فتحى "هدفان" بالدقائق 27 و56 وعمر السعيد بالدقيقة 82.

القطن التشادى والزمالك 2-0 الكونفدرالية الأفريقية

نجح الزمالك فى التأهل رسميا لدور الـ32 "الثانى" لبطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب القطن التشادى رغم الخسارة بهدفين نظيفين فى مباراة العودة بملعب إدريس محمد أويا بالعاصمة التشادية إنجامينا فى إياب دور الـ 32 "الأول" ليصبح إجمالى نتيجة مباراتى الذهاب والعودة 7 / 2 لأبناء ميت عقبة.

مباراة اتحاد طنجة 0-0 الزمالك بالكونفيدرالية الأفريقية

تعادل الزمالك أمام اتحاد طنجة سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بملعب ابن بطوطة ضمن ذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 3-1 اتحاد طنجة الكونفدرالية

فاز فريق الزمالك على اتحاد طنجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية الأفريقية، انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الذى أقيمت على ملعب ابن بطوط بالتعادل السلبى.

الزمالك 2-4 وجورماهيا الكينى

خسر فريق الزمالك من جورماهيا الكينى بنتيجة 4 / 2 فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب موى بالعاصمة الكينية نيروبى، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات فى الكونفدرالية.

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الزمالك 1-1 نصر حسين داى

تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 1-1 بيترو أتلتيكو الإنجولى

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولى بهدف لكل فريق باللقاء الذى جمع الفريقين، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

الزمالك 1-0 وبترو اتلتيكو

حقق الزمالك فوزًا هاماًَ على نظيره بترو أتليتكو الأنجولى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى أقيمت على ستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا".

الزمالك 4-0 جور ماهيا

حقق الزمالك فوزًا هاما على حساب نظيره جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة سجلها محمود علاء وأوباما وساسى وعمر السعيد، فى المباراة التى جمعت بينهما، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 0 / 0 نصر حسين داى

تعادل الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك 0 - 0 حسنية أكادير

تعادل الزمالك سلبيا مع حسنية أغادير المغربى فى المباراة التى جمعت الفريقين، على ملعب أدرار، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.