ميلان يعود إلى الانتصارات بفوز صعب على لاتسيو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد ميلان للمركز الرابع بعدما خطفه روما مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه لاتسيو 1 - صفر في الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب سان سيرو، فاز ميلان على لاتسيو بهدف سجله فرانك كيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 79، الفوز رفع رصيد ميلان إلى 55 نقطة ليستعيد المركز الرابع وتوقف رصيد لاتسيو عند 49 نقطة في المركز الثامن.
وعلى ملعب الأوليمبيكو سجل المهاجم البوسني الدولي إدين دزيكو هدف فوز روما في شباك اودينيزي في الدقيقة 67. الفوز رفع رصيد روما إلى 54 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد أودينيزي عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.
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