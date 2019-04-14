شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير بالكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة مهمة وحاسمة أمام حسنية أغادير المغربى، فى إياب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وحسنية أغادير

Advertisements

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، على ملعب الجيش بالسويس.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حسنية أغادير

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته اليوم أمام حسنية أغادير بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى ، وفى خط الدفاع حمدى النقاز ، ومحمود علاء ، ومحمود الونش أو محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ، و فيما يخص خط الوسط: فالمتوقع أن يعتمد جروس على طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وكهربا، خط الهجوم خالد بوطيب أو عمر السعيد.