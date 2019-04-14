شكرا لقرائتكم "أبولا" البرتغالية: بريوفيتش يذيق فيتوريا من نفس الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقم المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش من المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعدما قاد فريقه الاتحاد إلى فوز مثير على النصر في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الصربي قد سجل ثنائية في مرمى النصر قبل انتهاء الشوط الأول من مباراة الفريق ليساهم في فوز أبعد الاتحاد عن مناطق الخطر بوصوله إلى النقطة 28 والمركز 12.

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وكتبت صحيفة "أبولا" البرتغالية عقب انتهاء القمة السعودية "خسر النصر بقيادة فيتوريا على أرضه امام الاتحاد ما أطاح بهم إلى المركز الثاني". وأضافت الصحيفة "بريوفتيش الذي واجه فيتوريا مطلع الموسم الحالي لاعباً لباوك اليوناني، عندما كان المدرب مع بنفيكا البرتغالي".

ضوئية من موقع أبولا

وواجه المهاجم الصربي المدرب البرتغالي في أولى المباريات التأهيلية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في أغسطس الماضي، إذ انتهى اللقاء ذهابا في البرتغال بهدف لمثله، قبل أن يسجل بريوفيتش هدف التقدم إيابا في الدقيقة 13 إلا أن كتبية فيتوريا سجلت رباعية أقصت اليونانيين من الأدوار التمهيدية.

تغريدة الاتحاد الصربي لكرة القدم

وأشاد الاتحاد الصربي لكرة القدم عبر حسابه الشخصي في "تويتر" بتألق مهاجم المنتخب وإحرازه هدفين في مرمى النصر، إذ كتب "ساهم ألكسندر بريوفيتس بانتصار عظيم للاتحاد أمام النصر، وصيف الدوري السعودي، بتسجيله هدفين كما أبعده عن مناطق الهبوط".