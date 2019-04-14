محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
أكد علي غزال لاعب فريق فرينسي البرتغالي ونجم منتخب مصر أن مجموعة الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا قوية، لافتًا إلى الكونغو ستكون منافسنا المباشر.
وأوقعت قرعة أمم أفريقيا المنتخب المصري في المجموعة الأولى رفقة كل من أوغندا والكونغو وزيمبابوي.
وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال غزال: "مجموعة منتخب مصر قوية، ولكن بالتأكيد هي الأفضل من غيرها".
وأضاف: "منافسنا المباشر هو المنتخب الكونغولي فهو منتخب مميز للغاية،".
وأكمل: "أعتقد أن المنتخب الأوغندي بإمكانه هو الآخر التأهل ضمن أفضل فرق المركز الثالث بالبطولة".
جدير بالذكر أن البطولة ستقام في مصر خلال افترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر غزال لمصراوي: مجموعة مصر "قوية".. ويكشف عن المنتخب المنافس للفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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