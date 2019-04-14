وليد سليمان خارج حسابات الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر مسؤول في الأهلي أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لن يتمكن من اللحاق بمباراة بيراميدز، المقرر لها يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي: "وليد سليمان كان قريبا من العودة للمشاركة في المباريات، لكنه اشتكي مؤخرا من بعض الآلام في الركبة".
وأضاف: "فضّل الجهاز الفني أن يؤدي وليد سليمان تدريبات تأهيلية للتخلص تمامًا من الإصابة".
وأوضح: "من الصعب لحاق سليمان بمباراة بيراميدز حتي لو عاد من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين".
وأتم المصدر تصريحاته قائلا: "الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يرفض المجازفة باللاعب، خاصةً وأنه عائد من إصابة طويلة".
يُذكر أن سليمان عانى من إصابة أبعدته طويلا عن الأهلي، بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات لدوري الأبطال.
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