فضل يتحدث عن.. انتقادات الاتحاد التونسي.. ولماذا غاب الحضري وحسام حسن عن قرعة كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رد محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية على الانتقادات التي وجهها الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن ملعب السويس، كما تحدث عن أسباب غياب عصام الحضري وحسام حسن نجمي منتخب مصر الأسبقين.

وخلال تصريحات إذاعية لرايدو 9090 قال فضل: "سنضع انتقادات الاتحاد التونسي في الاعتبار، هدفنا توفير المناخ المناسب لجميع المنتخبات المشاركة في البطولة".

وأضاف: "سنقوم بتسليم الملاعب الخاصة بالبطولة في منتصف مايو المقبل، الاتحاد الأفريقي يتابع معنا كافة الأمور والتفاصيل، أتمنى من الجميع أن ينتظر التسليم النهائي للملاعب".

وأكمل: "ستاد السويس من أفضل الملاعب في البطولة، ولن يجاملنا الاتحاد الأفريقي على حساب البطولة".

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وواصل: "أعد الجميع بتقديم صورة جيدة عن مصر، وسيشهد الجميع أن البطولة المقبلة ستكون من أفضل البطولات التي نظمتها مصر والاتحاد المصري".

وردًا على غياب عصام الحضري وحسام حسن عن حضور حفل القرعة قال: "تم التواصل مع الحضري من قبل أحد أعضاء اللجنة المنظمة وتمت دعوته لحضور الحفل، وتواصلت معه أمس السبت وقدمت له اعتذارًا عن أي سوء فهم قد يكون قد وقع".

وأتم فضل حديثه قائلًا: "بالنسبة لحسام حسن، فتواصلت معه بنفسي، هاتفه كان مغلقًا، تواصلت مع أحد معارفه وأكدت له حرصنا على تواجد حسام حسن في حفل القرعة ولكن لم يستجب أحد".

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.