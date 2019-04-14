انت الان تتابع الزمالك يبحث عن التأهل الإفريقي ضد حسنية أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الزمالك وحسنية أغادير
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره حسنية أغادير المغربي، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، ويخوض الفريق الأبيض اللقاء، على استاد الجيش بالسويس، بحضور 10 آلاف مشجع، وكان "القلعة البيضاء"، قد تعادل سلبيا، أمام نظيره حسنية أغادير المغربي في مباراة الذهاب التي جمعتهما الأحد الماضي، على ملعب أدرار بالمغرب، ويحتاج الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل لدور نصف النهائي بالبطولة الإفريقية.
ويبحث أبناء السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، عن تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي، بعدما حرص الجهاز الفني للفريق على مطالبة اللاعبين بتحقيق الفوز والحفاظ على نظافة الشباك في اللقاء حتى لا تزداد المباراة صعوبة. في المقابل يسعى فريق حسنية أغادير بقيادة الأرجنتيني ميجيل جاموندي،
في المقابل يسعى فريق حسنية أغادير بقيادة الأرجنتيني ميجيل جاموندي، لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل التأهل، لا سيما أن الفوز أو التعادل الإيجابي يساعد الفريق المغربي على التأهل، على العكس من الزمالك المطالب بتحقيق الفوز فقط.
مواجهة الزمالك ضد حسنية أغادير، يديرها طاقم تحكيم أنجولي يقوده هيلدر مارتنيز، ويعاونه كل من جيرسون إيمليانو دوس سانتوس مساعد أول وإيفانيالدو دي أوسانشى لوبيز حكم ثاني والحكم الرابع جواو أمادو جوما.
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