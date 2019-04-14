شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى: درسنا المصرى جيدا والمنافسة على المربع الذهبى موجودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد قناوى المدرب العام لفريق الإسماعيلى، إن مباراة اليوم بين الإسماعيلى والمصرى ضمن منافسات الدورى العام لها طابع خاص ولا يمكن لأحد أن يتوقع نتيجتها.

وأضاف أن فريقه مستعد جيدا من أجل حصد الثلاث نقاط، والمعنويات مرتفعة لدى اللاعبين.

واستكمل حديثه بأن المنافسة على المربع الذهبى مازالت موجودة والدورى طويل ويحتاج لمزيد من الجهد والعرق.

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وتابع مدرب الدراويش إلى أن الجهاز الفنى درس جيدا المنافس وتعرف على نقاط القوة والضعف.