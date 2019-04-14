اونلاين | (الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

(الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

يستعد الفريق الأول لنادي الإسماعيلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

(الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

وتُلعب مباراة المصري البورسعيدي ضد الإسماعيلي على استاد "الدفاع الجوي" وذلك يوم الأحد، والموافق 14 أبريل 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

(الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

Advertisements

وستنقل مواجهة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

(الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الرابع وفي رصيده 45 نقطة، في المقابل يقع فريق الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

(الدوري المصري) بث مباشر مباراة الاسماعيلي والمصري| يلا شوت مشاهدة مباراة (المصري والاسماعيلي) اون لاين اليوم Star HD

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الإسماعيلي ضد المصري في الأسبوع التاسع والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.