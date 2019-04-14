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الترجي يتخطى شباب قسنطينة إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الترجي التونسي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تكرار فوزه على ضيفه شباب قسنطينة الجزائري بـ3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب «رادس».

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كان الترجي فاز أيضا على شباب قسنطينة في لقاء الذهاب الذي أقيم، السبت الماضي، في الجزائر بنتيجة (3-2)؛ ليتأهل الفريق التونسي إلى الدور نصف النهائي بنتيجة (6- 3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

سجل ثلاثية الترجي كل من سعد بقير «هدفين» في الدقيقتين 23 و27، وفرانك كوم في الدقيقة 86، فيما أحرز ديلان بهمبولا هدف شباب قسنطينة الوحيد في الدقيقة 62.

أكمل الترجي بذلك المربع الذهبي للبطولة الأفريقية بعد تأهل الثلاثي «الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي».

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