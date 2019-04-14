شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق صفحة دورى الأبطال ويبدأ استعداداته لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أغلق الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي صفحة بطولة دورى أبطال افريقيا، بعد مواجهة صن داونز الجنوب افريقي أمس السبت فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية تحت أنظار 30 الف متفرج من أنصار الفريق الأحمر وخسرها بهدف دون رد.

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وطالب لاسارتي لاعبي الأهلى بالتركيز فى بطولة الدوري العام، خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة فى منتهى الأهمية سيكون لها دور كبير فى تحديد وجهة بطولة الدوري العام هذا الموسم ،وهى مواجهة بيراميدز المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الانتصار على بيراميدز لضرب أكثر من عصفور بحجز واحد أولهم الحفاظ على صدارة المسابقة، والابتعاد أكثر عن الزمالك صاحب المركز الثاني، فضلاً عن إبعاد بيراميدز عن المنافسة على اللقب، خاصة وأن الفريق الأزرق يحتل حالياً المركز الثالث برصيد 57 نقطة بفارق الأهداف فقط عن الزمالك وصيف المسابقة حتى الآن.