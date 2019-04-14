موعد مباراة الهلال والاهلي القادمة والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس زايد 2019| تفاصيل مباراة أهلي...

مباراة الهلال والاهلي القادمة، في مباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2019، وموعد مباراة الهلال والاهلي تأتي ضمن مباريات دور نصف نهائي البطولة العربية 2019، والتي ستجمع الفريقين على أرضية ستاذ الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، والتي يطمح من خلالها الفريقين على حسم التأهل إلى موعد مباراة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

موعد مباراة الهلال والاهلي القادمة

جاء موعد مباراة الهلال وأهلي جدة في مباريات دور النصف النهائي من البطولة، سيكون يوم الثلاثاء الموافق ل 15 أبريل 2019، وستنطلق متابعة مباراة أهلي جدة والهلال الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء بتوقيت غرينتش، الذي يوازي الساعة السابعة مساء وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت مصر، وفي الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاهلي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء، ستكون هي قناة أبوظبي الرياضية HD1 المفتوحة، وهي القناة الناقلة لمباريات كأس زايد للأندية الأبطال 2019، وفي حالة تواجد المزيد من القنوات الناقلة للمباراة، سنقدمها لكم فتابعونا.

مباراة الهلال والاهلي

كانت نتيجة مباراة الهلال والأهلي في مباراة الذهاب، انتهت بفوز الزعيم، وذلك بنتيجة هدف دون رد، مما يجعل مباراة الإياب يوم الثلاثاء، مطالب من خلالها أهلي جدة بتحقيق نتيجة الفوز، بفارق هدفين، وفي المقابل يكفي نادي الهلال التعادل من أجل التأهل إلى المباراة النهائية.