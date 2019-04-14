معلق الأهلي وصنداونز: لا أنافق.. و4 أسباب تفسر هجومي على الحكم

كتب- عمر قورة:

أكد أحمد عبده، معلق بي إن سبورتس الذي علق على مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، أن الحكم الجامبي بكاري جاساما لم يكن موفقًا، مفسرًا أسباب توجيه اللوم إليه خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (1-0).

الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا بفوز هزيل على صنداونز في إياب ربع نهائي المسابقة مساء اليوم السبت في الإسكندرية، بعد نهاية لقاء الذهاب بالخسارة في بريتوريا (5-0)، ليخسر بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.

وقال عبده، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" بعد المباراة: "كانت الأمور صعبة بالتأكيد على الأهلي أمام فريق منظم...