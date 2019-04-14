كتب- عمر قورة:
أكد أحمد عبده، معلق بي إن سبورتس الذي علق على مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي، أن الحكم الجامبي بكاري جاساما لم يكن موفقًا، مفسرًا أسباب توجيه اللوم إليه خلال المباراة التي انتهت بفوز الأحمر (1-0).
الأهلي ودع دوري أبطال إفريقيا بفوز هزيل على صنداونز في إياب ربع نهائي المسابقة مساء اليوم السبت في الإسكندرية، بعد نهاية لقاء الذهاب بالخسارة في بريتوريا (5-0)، ليخسر بنتيجة (5-1) في مجموع المباراتين.
وقال عبده، في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" بعد المباراة: "كانت الأمور صعبة بالتأكيد على الأهلي أمام فريق منظم...
كانت هذه تفاصيل خبر معلق الأهلي وصنداونز: لا أنافق.. و4 أسباب تفسر هجومي على الحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.