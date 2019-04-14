اتحاد الكرة يرد على نظيره التونسي بشأن انتقاد استاد السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري، والمنسق العام باللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، على البيان الذي أصدره اتحاد الكرة في تونس عن استاد السويس.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد نشر بيانًا انتقد خلاله استاد السويس الذي سيستضيف مبارياته في كأس أمم أفريقيا 2019، في ظل عدم الانتهاء من تطويره بعد.

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وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إن جميع الملاعب الخاصة بأمم أفريقيا سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة بها قبل انطلاق البطولة، عدا ملعب الدفاع الجوي.

وأضاف، أن العمل مستمر في الملاعب التي تخضع للصيانة، مشيرا إلى أن يوجد ملاعب يتم تغيير كافة المقاعد بها، وكذلك غرف خلع الملابس يتم تشطيبها في الفترة الحالية.

واوضح، أن ملعب السويس سيكون من أروع الملاعب، وليس هو فقط فجميع الملاعب ستكون على أعلى مستوى قبل انطلاق المسابقة.