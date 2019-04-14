انت الان تتابع أسامة حسني: لجنة حكام «الكاف» تتمتع بالفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ ص

حرص أسامة حسني، مهاجم النادي الأهلي السابق، على توجيه الشكر لجماهير النادي الأحمر، التي ساندت الفريق في أصعب أوقاته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مساء السبت. وأكد حسني، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة الأهلي، أن اللاعبين لم يقصروا في المباراة وتحلو بروح وإصرار كبير، ولكنهم افتقدوا للهدوء لترجمة الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم لأهداف. وفتح نجم الأهلي السابق، النار على التحكيم، مشددًا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يضم لجان دائمة متهمة بالفساد، وعلى رأسها لجنة الحكام.

وأوضح أن الحكم بكاري جاساما، الذي أدار اللقاء، كرر نفس السيناريو الذي قدمه في نهائي نسخة 2017 من البطولة أمام الوداد المغربي، بقرارات عكسية واضحة، متمًا أن الأهلي تضرر من الأخطاء التحكيمية الغريبة في بطولة إفريقيا على مدار السنوات الماضية، والتي كان آخرها مباراة الذهاب أمام صن داونز. واختتم: «لاعبو