انت الان تتابع هاني حتحوت: إدارة الخطيب أهانت الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الفرص التي أهدرها لاعبو الأهلي، أمام صن داونز، ليست إنجازًا أو دليلًا على التفوق، والحديث عنها ليس له قيمة. وأضاف حتحوت، خلال حلقة السبت، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة الأهلي، ولاعبيه وجهازه الفني، عليهم أن يعلموا بأن في عهدهم تلقى الفريق أكبر وأسوأ هزيمة في تاريخه الإفريقي مهما كانت الاعتذارات والوعود. وواصل: «عليهم أن يعلموا بأنهم جرحوا الأهلي، وأن فرصة الاعتذار الحقيقية، وتحويل النكسة لإنجاز تاريخي، كانت في مباراة العودة، لكن ذلك لم يتحقق، وهم الآن مسؤولون عن الخروج المهين».
وتابع: «تأجلت هذه الانتقادات أملًا في العودة، لكن بعد عدم استغلال الفرصة، يجب أن يعلم كل المسؤولين داخل النادي كبيرًا وصغيرًا، أنهم أهانوا الأهلي، وعليهم أن يراجعوا أخطائهم التي أدت إلى هذا العقاب القاسي». وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على
وتابع: «تأجلت هذه الانتقادات أملًا في العودة، لكن بعد عدم استغلال الفرصة، يجب أن يعلم كل المسؤولين داخل النادي كبيرًا وصغيرًا، أنهم أهانوا الأهلي، وعليهم أن يراجعوا أخطائهم التي أدت إلى هذا العقاب القاسي».
وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف نظيف، جاء عن طريق وليد أزارو، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مواجهات إياب دور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، ليفشل المارد الأحمر، في العبور إلى الدور القادم بعدما تلقى خسارة قاسية، بخماسية نظيفة، في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي، ليواجه رجال بيتسو موسيماني، ليضرب موعدًا مع الفائز الوداد المغربي، الذي نجح في إقصاء حوريا كوناكري الغيني.
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