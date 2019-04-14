انت الان تتابع هاني حتحوت: إدارة الخطيب أهانت الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ ص

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الفرص التي أهدرها لاعبو الأهلي، أمام صن داونز، ليست إنجازًا أو دليلًا على التفوق، والحديث عنها ليس له قيمة. وأضاف حتحوت، خلال حلقة السبت، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن مجلس إدارة الأهلي، ولاعبيه وجهازه الفني، عليهم أن يعلموا بأن في عهدهم تلقى الفريق أكبر وأسوأ هزيمة في تاريخه الإفريقي مهما كانت الاعتذارات والوعود. وواصل: «عليهم أن يعلموا بأنهم جرحوا الأهلي، وأن فرصة الاعتذار الحقيقية، وتحويل النكسة لإنجاز تاريخي، كانت في مباراة العودة، لكن ذلك لم يتحقق، وهم الآن مسؤولون عن الخروج المهين».

وتابع: «تأجلت هذه الانتقادات أملًا في العودة، لكن بعد عدم استغلال الفرصة، يجب أن يعلم كل المسؤولين داخل النادي كبيرًا وصغيرًا، أنهم أهانوا الأهلي، وعليهم أن يراجعوا أخطائهم التي أدت إلى هذا العقاب القاسي». وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم الفوز على

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