من هو معلق مباراة الأهلي وصن داونز الذي هاجم جاساما؟

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أثار معلق مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اسلوبه في التعليق وهجومه على حكم اللقاء.

فشل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا رغم فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب ربع نهائي البطولة، ولم يكن الهدف الذي أحرزه وليد أزاروم هاجم الأحمر، كافيًا لتأهل المارد الأحمر، الذي خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، ليحسم صن داونز تأهله بعد فوزه في مجموعة المباراتين بنتيجة 5-1.

إهانة الحكم المباراة شهدت توترًا شديدًا داخل الملعب من لاعبي الأهلي الذين اعترضوا كثيرًا على قرارات بكاري جاساما حكم اللقاء، المثير للدهشة أن الاعتراض على الحكم لم يأتي من لاعبي الأهلي وجهازهم الفني فقط بل إن أحمد عبده معلق اللقاء انضم لهم وظل يهاجم الحكم طوال شوطي اللقاء وقال أن هذا الحكم لا يشرف القارة

إهانة الحكم المباراة شهدت توترًا شديدًا داخل الملعب من لاعبي الأهلي الذين اعترضوا كثيرًا على قرارات بكاري جاساما حكم اللقاء، المثير للدهشة أن الاعتراض على الحكم لم يأتي من لاعبي الأهلي وجهازهم الفني فقط بل إن أحمد عبده معلق اللقاء انضم لهم وظل يهاجم الحكم طوال شوطي اللقاء وقال أن هذا الحكم لا يشرف القارة السمراء وأنه حكم مستفز.هجوم المعلق على بكاري جاساما خلال المباراة وتوجيه إهانات واتهامات للحكم مع كل كرة للأهلي والمطالبة بمعاقبته بسبب ما وصفه بالأخطاء الكارثية ضد الأهلي، كان حديث الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلهم يبحثون عن هويته وانقسمت حوله الجماهير بين مؤيد ومعارض لأسلوبه في التعليق ومحاولته اختذال خروج الأهلي في حكم اللقاء. معلق مثير للجدل معلق مثير للجدل تعرض عبده لانتقادات سواء من جماهير عادية أو من بعض الإعلاميين حيث شن الإعلامي أحمد موسى، المعروف بتشجيعه للأهلي، هجومًأ شديدًا على المعلق متسائلًأ هل هذه أول مرة يعلق فيها على مباراة كرة قدم؟، وووجه اتهامات لقنوات بي إن أنها تعمدت اختيار هذا المعلق لمضايقة جماهير الأهلي. كما انتقد الناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي أسلوب أحمد عبده وهجومه على الحكم خلال المباراة حيث كتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحكم من حكام النخبة في إفريقيا وغير معقول ان يوحي معلق المباراة طول الوقت أن الأهلي لم يسجل ستة أهداف بسبب الحكم، وللأسف المعلق قال: جزامة وكررها أكثر من مرة وهذا لا يليق ألا يوجد من يحاسب المعلق في بي إن سبورت المحترفة؟!". Advertisements عبده يرد عبده يرد قال عبده في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «أي حكم جيد يجب أن يخرج من دوري محلي قوي، ولا أعتقد أن الدوري في جامبيا جيد ليبرز حكم جيد، وأداء باكاري دائمًا ما يثير علامات استفهام، الاتحاد الإفريقي نفسه أنهى مسيرة 15 حكم العام الماضي، رأينا أخطاء بالجملة من الحكام وباكاري له أخطاء أيضًا». وأضاف: «جاساما حكم لا يستحق أن يدير مباريات في مثل هذه الأدوار، من الدقيقة الأولى كان الحكم مصرًا على تكتيف لاعبيالأهلي في أرض الملعب، لدي خبراتي في الكرة الإفريقية وعلقت على أكثر من 90 مباراة إفريقية، وأعلم جيدًا كيف يدير الحكم ويسيرها إلى أهدافه وهو ما كان واضحًا منذ الدقيقة الأولى من باكاري». وواصل: «لم يسيطر رأيي في باكاري على تعليقي، عندما رأيت أن بعض أحكامي خاطئة تراجعت واعتذرت عنها، الحكم منح اللاعبين أيضًا فرصة إهدار الوقت في أرض الملعب. وأوضح: «أنا انتقد الكرة الجامبية وليست جامبيا نفسها، على مستوى مسابقات الأندية هل وجدت نادي جامبي ينافس على بطولة؟، الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق». من هو أحمد عبده؟ من هو أحمد عبده؟ معلق اللقاء هو أحمد عبده الذي عمل مرشدًا سياحيًا لفترة ثم عمل بعد ذلك مترجمًا مع البرتغالي مانويل جوزيه أثناء تولي الأخير مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث يجيد اللغة البرتغالية، بعد رحيل جوزيه اتجه أحمد عبده للعمل في التعليق وانضم لقنوات بي إن سبورت للتعليق على مباريات الدوري البرتغالي. وبعد رحيل عبده عن العمل في الأهلي، خرج وقال إنه كان السبب الرئيسي ومهندس صفقة التعاقد مع النجم الأنجولي أمادو فلافيو وأن جوزيه لم يكن يرغب في ضمه في البداية، لكنه شاهده وكلفه بعد ذلك بالتفاوض معه، موضحًا أن القيعي ذهب معه فقط لإنهاء الإجراءات بعد أن حسم هو الصفقة تمامًا.

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