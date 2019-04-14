انت الان تتابع مدرب صن داونز: لا نملك تاريخ مثل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
تحدث بيتسو موسيماني، مدرب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، مساء السبت. وتأهل صن داونز، للدور نصف النهائي للبطولة، رغم خسارته بهدف دون رد، أمام النادي الأهلي، مساء السبت، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وذلك بعد أسبوع من فوزه بخمسة أهداف نظيفة، ليتأهل بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «لا نفكر سوى في مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال، فالحديث عن النهائي سابق لآوانه».
اقرأ أيضًا| الأهلي يفشل في العودة ويودع بطولة إفريقيا وأكمل: «صن داونز لا يملك تاريخ مثل الأهلي، ويجب أن يكون لدينا احترام عند مواجهة الأحمر والزمالك لما يمتلكونه من تاريخ كبير». يذكر أن صن داونز سيواجه الوداد الرياضي، في نصف نهائي البطولة، بعدما اكتسح الفريق المغربي نظيره حوريا كوناكري
اقرأ أيضًا| الأهلي يفشل في العودة ويودع بطولة إفريقيا
وأكمل: «صن داونز لا يملك تاريخ مثل الأهلي، ويجب أن يكون لدينا احترام عند مواجهة الأحمر والزمالك لما يمتلكونه من تاريخ كبير».
يذكر أن صن داونز سيواجه الوداد الرياضي، في نصف نهائي البطولة، بعدما اكتسح الفريق المغربي نظيره حوريا كوناكري الغيني بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة، معوضًا خسارته في الذهاب بهدف دون رد.
وفي المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي، يواجه الترجي التونسي، نظيره مازيمبي الكونغولي، ويأمل بطل تونس في الحفاظ على لقب البطولة الذي توج به العام الماضي على حساب الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب صن داونز: لا نملك تاريخ مثل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.