انت الان تتابع مدرب صن داونز: لا نملك تاريخ مثل الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

تحدث بيتسو موسيماني، مدرب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، عن تأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، مساء السبت. وتأهل صن داونز، للدور نصف النهائي للبطولة، رغم خسارته بهدف دون رد، أمام النادي الأهلي، مساء السبت، على ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، وذلك بعد أسبوع من فوزه بخمسة أهداف نظيفة، ليتأهل بطل جنوب إفريقيا بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين. وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «لا نفكر سوى في مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال، فالحديث عن النهائي سابق لآوانه».

اقرأ أيضًا| الأهلي يفشل في العودة ويودع بطولة إفريقيا وأكمل: «صن داونز لا يملك تاريخ مثل الأهلي، ويجب أن يكون لدينا احترام عند مواجهة الأحمر والزمالك لما يمتلكونه من تاريخ كبير». يذكر أن صن داونز سيواجه الوداد الرياضي، في نصف نهائي البطولة، بعدما اكتسح الفريق المغربي نظيره حوريا كوناكري

Advertisements