شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يكتسح حوريا الغيني ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه حوريا كوناكري الغيني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبدالله».

Advertisements

كان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا انتهى بالتعادل السلبي؛ ليتأهل الوداد بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين.

سجل خماسية الوداد كل من وليد الكرتي «هدفين» في الدقيقتين 20 و30، وعبداللطيف نصير في الدقيقة 34، ومحمد ناهيري في الدقيقة 59، وزهير المترجي في الدقيقة 85.

من المنتظر أن يواجه الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة القارية فريق صن دوانز الجنوب أفريقي الذي تأهل على حساب نادي الأهلي.