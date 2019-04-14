الارشيف / اخبار الرياضه

الوداد يكتسح حوريا الغيني ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يكتسح حوريا الغيني ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق الوداد المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه حوريا كوناكري الغيني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي «الأمير مولاي عبدالله».

Advertisements

كان لقاء الذهاب بين الفريقين في غينيا انتهى بالتعادل السلبي؛ ليتأهل الوداد بخماسية نظيفة في مجموع المباراتين.

سجل خماسية الوداد كل من وليد الكرتي «هدفين» في الدقيقتين 20 و30، وعبداللطيف نصير في الدقيقة 34، ومحمد ناهيري في الدقيقة 59، وزهير المترجي في الدقيقة 85.

من المنتظر أن يواجه الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة القارية فريق صن دوانز الجنوب أفريقي الذي تأهل على حساب نادي الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يكتسح حوريا الغيني ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا