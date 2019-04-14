شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يقترب من حسم صفقة راكيتيتش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

أكدت مصادر صحفية أن 60 مليون يورو هي كلمة السر في رحيل نجم برشلونة عن قلعة «كامب نو» في الصيف القادم. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة لم يضع ثمنًا للكرواتي إيفان راكيتيتش، من أجل حسم رحيله عن الفريق الكتالوني، ولكن تقديرات الميركاتو حددت قيمة اللاعب بـ60 مليون يورو. وأشارت إلى أن إنتر ميلان يتوقع حسم صفقة راكيتيتش مقابل 60 مليون يورو، رغم أنه سيفاوض برشلونة لتقليل هذا الرقم.

وجاء سعر النجم الكرواتي بناء على وجود استعداد من باريس سان جيرمان لدفع 60 مليونًا، من أجل حسم الصفقة في الصيف الماضي. وبات وضع راكيتيتش صعبًا في برشلونة، بعد أن تعاقد الأخير مع الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن إدارة برشلونة تخطط لبيع راكيتيتش، ولكن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي يتمسك باستمرار اللاعب الكرواتي.