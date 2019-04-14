شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا ضحية فيليكس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الوكالات)

أبان تقرير إيطالي أن يوفنتوس يدرس بيع الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق، من أجل التعاقد مع صديق البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نجم البيانكونيري.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس قد يلجأ إلى حل بيع ديبالا بالميركاتو القادم، لتمويل صفقة البرتغالي جواو فيليكس، موهبة بنفيكا.

وأشارت إلى أن يوفنتوس يرى أن اللاعب البرتغالي الذي أحرز 3 أهداف في شباك آينترخت فرانكفورت مؤخرًا بالدوري الأوروبي يعد خيارًا مهمًا للمستقبل.

وأوضحت أن بنفيكا إذا فكر في التخلي عن فيليكس، فإنه قد يطلب الحصول على 100 مليون يورو، خاصة أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا مطلوب من كبار أوروبا. وسبق أن صرح فيليكس في حوار أنه يحلم باللعب إلى جوار مواطنه كريستيانو رونالدو، وهو ما يدعم ترجيح كفة يوفنتوس على أندية أخرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وقطبي مانشستر.