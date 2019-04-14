«بنو قادس».. الهبوط «يخوّف»

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) بدأ الخوف يسيطر على جماهير القادسية، بعد خسارة الفريق الأول أمام التعاون 0-2 ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير بدأ الخوف يسيطر على جماهير القادسية، بعد خسارة الفريق الأول أمام التعاون 0-2 ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وشنت الجماهير هجوما لاذعا صوب لاعبي الفريق بعد الأداء السيئ الذي ظهر عليه الفريق في مباراة التعاون، التي كانت فرصة للفريق لكسب 3 نقاط تبعده عن دائرة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى. ويحتل فريق القادسية المركز 13 برصيد 27 نقطة، وأصبح وضع الفريق في موقف حرج لا يحسد عليه. من جهته، اعترف المدرب الوطني بندر باصريح أن فريقه قدم مباراة سيئة أمام التعاون، وقال: أمامنا 3 مباريات قوية ويجب أن نفكر في الفوز ولا غيره، الوضع أصبح معقدا للغاية، وجميع الفريق التي سنلعب أمامها قوية ومنافسة على البقاء في الدوري. وأضاف: نتمنى أن نوفق في حصد النقاط الـ3 بدءا من مباراة الباطن القادمة، ونطالب جميع القدساويين وأبناء مدينة الخبر بالوقوف مع الفريق خلال المباريات القادمة التي تعتبر مصيرية جدا بالنسبة لنا في الدوري.



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