شكرا لقرائتكم خبر عن المسعد يجتمع برؤساء أندية الأحساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد أمس اجتماعا مع رؤساء ومسؤولي أندية محافظة الأحساء في مقر صالة الاجتماعات بنادي الفتح لبحث ومناقشة حاجات الأندية، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء عبداللطيف أحمد العرادي.

ورحب المسعد في بداية الاجتماع بالحضور، وشكر تجاوبهم واهتمامهم، مؤكدا حرص الاتحاد على تطوير ورفع مستوى اللعبة في المنطقة، خصوصا أن هناك اهتماما جيدا من قبل الأندية باللعبة، إذ إن وجود 6 أندية في برامج وأنشطة الاتحاد في الدوري الممتاز والفئات السنية وإقامة بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة «البلاي أوف» تؤكد اهتمام وحرص الاتحاد على دعم اللعبة في المنطقة وهذا حق مشروع لجميع الأندية في استضافة البطولات، كما أنه توجه للاتحاد في توسيع الاهتمام بتطوير اللعبة في مختلف مناطق المملكة.

وطالب المسعد رؤساء ومسؤولي الأندية بتعيين أعضاء مندوبين للأندية لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية للاطلاع على النظام الأساسي للوائح للاتحاد، لافتا إلى أن المنتخبات السعودية لكرة السلة حققت نتائج وبطولات رفعت مستوى تصنيف المنتخبات على المستوى القاري.

بدوره، شكر مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة في الأحساء عبداللطيف العرادي اهتمام ودعم الاتحاد للعبة في محافظة الأحساء وبقية المناطق في المملكة. وتطرق رؤساء ومسؤولو الأندية خلال الاجتماع إلى أبرز العقبات والإشكالات التي تواجه أندية المنطقة، والتي تنصب في توفير صالات رياضية ودعم مادي يتواكب مع التطور الذي تشهده اللعبة، ووعد المسعد بنقل جميع التوصيات لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي يولي اللعبة اهتماما كبيرا.