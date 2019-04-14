كأس زايد يبعثر الجولة «28»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) من المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن تأجيل مباراة واحدة من دوري كأس الأمير

من المنتظر أن تعلن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم عن تأجيل مباراة واحدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للفريق المتأهل للمباراة الختامية لكأس زايد للأندية العربية، إذ سيلتقي الأهلي والهلال غدا (الإثنين) عند الساعة 7:45 مساء على استاد الجوهرة بجدة، ضمن إياب دور نصف النهائي في بطولة زايد للأندية العربية، ويهدف الاتحاد السعودي لكرة القدم لتهيئة الوقت الكافي لممثل الوطن الذي سيخوض المباراة النهائية لكأس زايد للأندية العربية أمام فريق النجم الساحلي التونسي يوم الخميس القادم على إستاد هزاع بن زايد، بمدينة العين الإماراتية، وكانت مباراة ذهاب دور نصف النهائي التي جمعت الهلال والأهلي على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض انتهت بفوز الزعيم بهدف مقابل لاشيء سجله اللاعب سوريانو، والمباراة المتوقع أن يتم تأجيلها لأحد ممثلي الوطن الذي سيصل إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية، أما مباراة الهلال أمام التعاون المقرر موعدها يوم الخميس القادم في الرياض، أو مواجهة الأهلي أمام الوحدة والمقررموعدها يوم الجمعة القادم في جدة، ضمن مباريات الجولة الـ(28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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