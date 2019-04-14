شكرا لقرائتكم خبر عن من يصل إلى «النهائي»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تتجدد الإثارة والتنافس بين الأهلي والهلال للمرة الرابعة في الموسم الحالي، إذ سيحل الزعيم ضيفا على الراقي للمرة الثانية على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وتعتبر المواجهة حاسمة لكلا الفريقين، إذ سيتأهل الفائز منهما لنهائي كأس زايد يوم الخميس القادم أمام فريق النجم الساحلي التونسي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

هذا وتفوق الفريق الهلالي على نظيره الأهلي في المباريات الثلاث الموسم الحالي، إذ كسب الزعيم مباراتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ذهابا في الرياض 3/‏4، وإيابا في جدة بهدف مقابل لا شيء، وانتصر الهلال أيضا بهدف مقابل لا شيء في لقاء ذهاب دور نصف النهائي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال في الرياض.