شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي يطوي صفحة الدوري ويجهز لـ«العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) طالب مدرب الأهلي فوساتي اللاعبين بطي صفحة مباراة الهلال في دوري كأس الأمير

طالب مدرب الأهلي فوساتي اللاعبين بطي صفحة مباراة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتركيز على المواجهة الحاسمة أمام الزعيم غدا (الإثنين) على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي في كأس زايد للأندية العربية الأبطال، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللاعبين على هامش مران أمس، وبدأ المدرب فوساتي في تجهيز الفريق الأهلاوي للمباراة المهمة عربيا ومعالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الفريق الماضية في الدوري والعمل على تلافيها في لقاء دور الأربعة بكأس زايد، وسيجري اليوم (الأحد) في الحصة التدريبية الأخيرة مناورة كروية سيعتمد من خلالها الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيلعب بها مواجهة الكلاسيكو، والتي يتطلع من خلالها لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة الختامية على كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوساتي يطوي صفحة الدوري ويجهز لـ«العربية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.