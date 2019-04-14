زوران يعتمد تشكيلة «الكلاسيكو»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) ينهي مدرب فريق الهلال زوران مخططاته الفنية لمواجهة الأهلي غدا (الإثنين) في إياب دور نصف النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الأحد) سيحدد من خلالها النهج الفني، وسيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، وكان المدرب زوران فرض على اللاعبين مرانا استرجاعيا أمس في جدة، التي يقيم فيها الزعيم معسكرا داخليا إعداديا لمواجهة الأهلي، ويطمح المدرب زوران في تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ينهي مدرب فريق الهلال زوران مخططاته الفنية لمواجهة الأهلي غدا (الإثنين) في إياب دور نصف النهائي بمسابقة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الأحد) سيحدد من خلالها النهج الفني، وسيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة، وكان المدرب زوران فرض على اللاعبين مرانا استرجاعيا أمس في جدة، التي يقيم فيها الزعيم معسكرا داخليا إعداديا لمواجهة الأهلي، ويطمح المدرب زوران في تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

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