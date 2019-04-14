عرفتم معنى الاتحاد

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جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

قدم الاتحاد واحدة من أجمل مبارياته في مشواره بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق أغلى 3 نقاط له، بعد فوزه الصعب على النصر بنتيجة 3/2، مساء أمس (السبت)، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. سجل للاتحاد كل من: الكسندر بريجوفيتش (هدفين)، وفهد المولد، فيما سجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله. وبذلك قفز الاتحاد بهذه النقاط للمركز الـ12 برصيد 28 نقطة، ليصل لمراكز الأمان، فيما تراجع النصر لمركز الوصافة، بعد أن تجمد رصيده عند النقطة 61.

شهد الشوط الأول سيطرة متبادلة، وهدد النصر أولاً مرمى الاتحاد بهجمتين لعبدالرزاق حمدالله، الأولى كانت انفرادة تامة، ولكن تصدى لها ببراعة فواز القرني، الذي عاد للتألق مجدداً وأبعد الكرة الثانية قبل أن تصل لحمدالله.

وفي الدقيقة 33 وضع المهاجم الاتحادي بريجوفيتش بصمته التهديفية الأولى في اللقاء، بعد تمريرة ذكية من العازف فيلانويفا لرومارينيو، أبعدها الدفاع النصراوي لتصل لبريجوفيتش ليسددها في المرمى النصراوي هدفاً أول للاتحاد، وبعد 10 دقائق عاد بريجوفيتش ليضع بصمته التهديفية الثانية، بعد تمريرة ذكية من فهد المولد ليسددها بريجوفيتش على يسار الحارس براند جونز في الدقيقة 43.

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وفي الشوط الثاني، سيطر الاتحاد على الدقائق الـ5 الأولى، وسنحت فرصة لفهد المولد تجاوز الدفاع وسددها ولكن أبعدها براند لركلة زاوية، ومن ثم عاد النصر لتشكيل الخطورة على المرمى برأسيتين من حمدالله وجوليانو، ولكنهما اعتلتا العارضة الاتحادية، ومن ثم رأسية لعبدالرزاق حمدالله مجدداً ووقفت لها العارضة الاتحادية، وأضاع مهاجم الاتحاد رومارينيو هجمة خطرة لفريقه، بعد أن سددها في الحارس النصراوي.

وفي الدقيقة 68، تمكن عبدالرزاق حمدالله من تقليص الفارق بعد أن سجل الهدف الأول للنصر بتسديدة قوية على يسار فواز القراني. وبعد 5 دقائق احتسب الحكم ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الفيديو، تقدم لها عبدالرزاق حمدالله ليسجل الهدف الثاني والتعادل للنصر في الدقيقة 73.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، قدم البديل الاتحادي عبدالعزيز البيشي فاصلا مهاريا متجاوزاً المدافع النصراوي، ويمرر الكرة للمنفرد فهد المولد، ليضعها أرضية زاحفة في المرمى النصراوي هدفا ثالثا للاتحاد. وبعد 7 دقائق (بدل ضائع) أعلن الحكم نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 3/2.