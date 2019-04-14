شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» لا يُهزم في «الدرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قاد مدرب الاتحاد سييرا فريقه لتحقيق الفوز على النصر في المباراة المصيرية أمس في الدوري، من خلال قراءته الفنية الجيدة، رغم الغيابات الإجبارية للثنائي منصور الحربي بسبب الإصابة، وغاري رودريغيز لعدم اكتمال جاهزيته الفنية. واستطاع «الداهية» سييرا أن يتفوق على مدرب النصر البرتغالي فيتوريا بكسب أولى المواجهات بينهما، كما واصل سييرا عدم تلقيه أي خسارة على أرض استاد الملك فهد الدولي، إذ لم يخسر أي مباراة على «درة الملاعب» خلال قيادته للعميد، إذ نجح في التفوق على النصر بحصد كأس ولي العهد، وتعادل مع «العالمي» في الدوري 1/1 موسم 2017، كما تفوق على الهلال في الملعب ذاته بنتيجة 2/0 في دوري موسم 2017، وتعادل معه إيجابيا 1/1 في دوري موسم 2018.

قاد مدرب الاتحاد سييرا فريقه لتحقيق الفوز على النصر في المباراة المصيرية أمس في الدوري، من خلال قراءته الفنية الجيدة، رغم الغيابات الإجبارية للثنائي منصور الحربي بسبب الإصابة، وغاري رودريغيز لعدم اكتمال جاهزيته الفنية. واستطاع «الداهية» سييرا أن يتفوق على مدرب النصر البرتغالي فيتوريا بكسب أولى المواجهات بينهما، كما واصل سييرا عدم تلقيه أي خسارة على أرض استاد الملك فهد الدولي، إذ لم يخسر أي مباراة على «درة الملاعب» خلال قيادته للعميد، إذ نجح في التفوق على النصر بحصد كأس ولي العهد، وتعادل مع «العالمي» في الدوري 1/1 موسم 2017، كما تفوق على الهلال في الملعب ذاته بنتيجة 2/0 في دوري موسم 2017، وتعادل معه إيجابيا 1/1 في دوري موسم 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الداهية» لا يُهزم في «الدرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.